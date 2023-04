Calenda vuole il nucleare (mentre la Germania lo spegne): perché il suo piano è irrealizzabile (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ho letto il programma del partito di Carlo Calenda (scritto dal prof. Giuseppe Zollino) su un ritorno al nucleare in Italia. Massimo rispetto professionale per il collega, professore associato all’università come me, tuttavia i tempi che indica per costruire i reattori nucleari in Italia (tre reattori entro il 2036 e altri 23 nei successivi 14 anni) sono, a mio avviso, irreali. Quanto tempo è stato necessario nel mondo occidentale in epoche recenti per realizzare un singolo reattore? Ne abbiamo già parlato qui e qui. In Finlandia, c’è voluto dal 2005 al marzo 2022 per il terzo rettore di Olkiluoto. Tralasciando i costi lievitati da 3.3 a 11 miliardi di euro e il fatto che che la produzione regolare di energia elettrica dovrebbe partire solo dopo un altro anno. In Francia, ci vorrà dal 2007 al 2024 per il reattore di Flamanville (ammesso si finisca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ho letto il programma del partito di Carlo(scritto dal prof. Giuseppe Zollino) su un ritorno alin Italia. Massimo rispetto professionale per il collega, professore associato all’università come me, tuttavia i tempi che indica per costruire i reattori nucleari in Italia (tre reattori entro il 2036 e altri 23 nei successivi 14 anni) sono, a mio avviso, irreali. Quanto tempo è stato necessario nel mondo occidentale in epoche recenti per realizzare un singolo reattore? Ne abbiamo già parlato qui e qui. In Finlandia, c’è voluto dal 2005 al marzo 2022 per il terzo rettore di Olkiluoto. Tralasciando i costi lievitati da 3.3 a 11 miliardi di euro e il fatto che che la produzione regolare di energia elettrica dovrebbe partire solo dopo un altro anno. In Francia, ci vorrà dal 2007 al 2024 per il reattore di Flamanville (ammesso si finisca ...

