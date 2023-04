Calenda-Renzi | Terzo polo nel caos | partito unico sì | anzi no Scontro su soldi e Leopolda

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Prima, le prove di tregua (armata). Poi tutto torna di nuovo in discussione. Nel day after del quasi-divorzio tra Carloe Matteo, tra i due frontman delcontinuano a volare...

Leggi Anche, i Fratelli coltelli della politica italiana: da Civati a Letta e Conte, i frantumatori seriali di alleanze ora si rottamano a vicenda Il leader di Azione, poi, ha ...venga alla riunione e dica come la pensa' 'Se si vuole chiudere questa operazione - continua- , e siamo veramente ai tempi supplementari, smettetela di fare giochini, smettetela di ...Perché ogginon si è fatto vedere. Ci rincontreremo domani sera ma se questo punto non viene sciolto il partito unico non nasce". Lo ha dichiarato Carloal termine del comitato politico.

Prima, le prove di tregua (armata). Poi tutto torna di nuovo in discussione. Nel day after del quasi-divorzio tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, tra i due frontman del Terzo polo continuano a volare ...Come se non bastasse la guerra dei tweet tra gli esponenti di Azione e Italia Viva, che litigano per la costruzione del partito unico ancora prima che nasca, Calenda ci mette il carico con le carte ...