Calenda-Renzi, Terzo polo nel caos: partito unico sì, anzi no. Scontro su soldi e Leopolda (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prima, le prove di tregua (armata). Poi tutto torna di nuovo in discussione. Nel day after del quasi-divorzio tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, tra i due frontman del Terzo polo continuano a volare... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prima, le prove di tregua (armata). Poi tutto torna di nuovo in discussione. Nel day after del quasi-divorzio tra Carloe Matteo, tra i due frontman delcontinuano a volare...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : .@meb: 'Le regole le ha dettate Calenda, #Renzi si è messo da parte con umiltà'. Leggi l'intervista completa sul… - meb : «Le regole le ha dettate Calenda, Renzi si è messo da parte con umiltà. Spero che la saggezza prevalga: il progetto… - claudiovelardi : Comunque ricordate che il Terzo Polo nasce per responsabilità del @pdnetwork, che nelle elezioni del 2022 vuole… - MariaAversano1 : RT @ErmannoKilgore: Renzi-Calenda e lo scontro milionario sui soldi del Terzo Polo: ecco perché è saltato il partito unico - la Repubblica… - FulvioFrati : RT @erretti42: Costretti a stare insieme per non perdere il finanziamento ai gruppi parlamentari. Che spettacolo il sesto polo https://t.c… -