Calenda: "Renzi sciolga Italia Viva" (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - "Renzi si rifiuta di prendere l'impegno di sciogliere Italia Viva quando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico. E questo è un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, al Corriere della Sera. Il coordinamento per la nascita del Terzo Polo? "Oggi nel comitato politico non c'è nessuno che può prendere impegni per Italia Viva. E anche il gruppo che doveva studiare le regole del congresso non riesce più a riunirsi perché da Italia Viva non danno disponibilità. Quindi Renzi deve fare chiarezza", insiste. "A differenza di Renzi su questo ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - "si rifiuta di prendere l'impegno di scioglierequando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico. E questo è un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere". Così il leader di Azione, Carlo, al Corriere della Sera. Il coordinamento per la nascita del Terzo Polo? "Oggi nel comitato politico non c'è nessuno che può prendere impegni per. E anche il gruppo che doveva studiare le regole del congresso non riesce più a riunirsi perché danon danno disponibilità. Quindideve fare chiarezza", insiste. "A differenza disu questo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - La7tv : #ottoemezzo 'Era più preoccupante quando si sono separati Boldi e De Sica', la battuta di Marco Travaglio sul litig… - SBidimedia : ?? Terzo Polo vicino allo scioglimento? Il corriere sul suo sito scrive che: 'È divorzio (burrascoso, più che cons… - marie_lefevbre : RT @Mariell81093028: Vi ricordo che Calenda senza Renzi non avrebbe potuto presentare liste per le politiche. - m_spagna : #calenda non dovrebbe essere votato da nessun senziente dopo aver detto che non si sarebbe mai alleato con #renzi e… -