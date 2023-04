Calenda: "Renzi sciolga Italia Viva" (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - "Renzi si rifiuta di prendere l'impegno di sciogliere Italia Viva quando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico. E questo è un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, al Corriere della Sera. Il coordinamento per la nascita del Terzo Polo? "Oggi nel comitato politico non c'è nessuno che può prendere impegni per Italia Viva. E anche il gruppo che doveva studiare le regole del congresso non riesce più a riunirsi perché da Italia Viva non danno disponibilità. Quindi Renzi deve fare chiarezza", insiste. "A differenza di Renzi su questo ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - "si rifiuta di prendere l'impegno di scioglierequando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico. E questo è un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere". Così il leader di Azione, Carlo, al Corriere della Sera. Il coordinamento per la nascita del Terzo Polo? "Oggi nel comitato politico non c'è nessuno che può prendere impegni per. E anche il gruppo che doveva studiare le regole del congresso non riesce più a riunirsi perché danon danno disponibilità. Quindideve fare chiarezza", insiste. "A differenza disu questo ...

