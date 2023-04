Calenda | Renzi sciolga Italia Viva

(Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - "si rifiuta di prendere l'impegno di scioglierequando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico. E questo è un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere". Così il leader di Azione, Carlo, al Corriere della Sera. Il coordinamento per la nascita del Terzo Polo? "Oggi nel comitato politico non c'è nessuno che può prendere impegni per. E anche il gruppo che doveva studiare le regole del congresso non riesce più a riunirsi perché danon danno disponibilità. Quindideve fare chiarezza", insiste. "A differenza disu questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il matrimonio di comodo di Renzi e Calenda. Divisi su tutto, restano insieme per non perdere 14 milioni di fondi de… - SalamidaFabio : Alla fine quello che chiamavano “Terzo Polo” era semplicemente la triste storia di #Calenda che ci mette otto mesi… - lucianonobili : Richetti attacca la Leopolda, dimenticando che senza non sarebbe mai entrato in Parlamento. E che la Leopolda non… - kiara86769608 : Italia Mattanza Uno straordinario Peter Gomez su Renzi e Calenda: 'Ormai lo sanno tutti! La parola di Renzi vale m… - lella_50 : RT @FrancescoMenon: Calenda, in 24h, in tutti i talk possibili per giustificare la sua viltà! Lo trovo desolante, sia dal punto di vista po… -

... di certo 'migliori di quelli tra i due', intesi come. Ettore Rosato e Elena Bonetti per Iv come Maria Stella Gelmini e Enrico Costa per Azione avrebbero provato fino all'ultimo a ...... il patron del gruppo Techint e dell'Humanitas , uno dei dieci uomini più ricchi del Paese, ha versato 100 mila euro fino alla fine dello scorso anno per lanciare il progetto di(e). ...Estratto dell'articolo di Roberto Gressi per il 'Corriere della Sera' meme sul divorzio traMatrimoni per amore, matrimoni per forza, se ne sono visti d'ogni tipo, di gente d'ogni sorta, soprattutto in politica. Ma Carlo e Matteo ...

Renzi e Calenda, stop definitivo al partito unico: cosa succede nel Terzo Polo Sky Tg24

Caro direttore, all'indomani delle elezioni politiche a un importante ex amministratore di centrodestra arrivò una telefonata di Matteo Renzi che lo voleva coinvolgere nel progetto del Terzo… Leggi ...Da Bertelli di Prada ai petrolieri Brachetti Peretti, passando per i padroni dell’Ospedale Humanitas. La “morte” (per ora) del Terzo Polo a causa dei litigi tra i due leader Matteo Renzi e Carlo Calen ...