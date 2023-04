Calenda prova a stoppare le polemiche. Partito unico, il messaggio a Renzi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questo matrimonio s'ha da fare. Carlo Calenda, parafrasando Alessandro Manzoni, non arretra di un centimetro. Il leader di Azione, nonostante le turbolenze di ieri, è determinato a non buttar via il bambino con l'acqua sporca. E a portare avanti, al contrario, il progetto per costruire un Partito unico nel Terzo Polo. Una casa dei moderati, che non si riconoscono né nel centrodestra né nella coalizione di sinistra guidata dalla strana coppia Giuseppe Conte – Elly Schlein. “Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo Polo per discussione e votazione della proposta di costituzione del Partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo”. Parole chiare, nette, quelle pubblicate su Twitter dall'ex Ministro per lo Sviluppo Economico. Un post che ha un significato politico assai ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questo matrimonio s'ha da fare. Carlo, parafrasando Alessandro Manzoni, non arretra di un centimetro. Il leader di Azione, nonostante le turbolenze di ieri, è determinato a non buttar via il bambino con l'acqua sporca. E a portare avanti, al contrario, il progetto per costruire unnel Terzo Polo. Una casa dei moderati, che non si riconoscono né nel centrodestra né nella coalizione di sinistra guidata dalla strana coppia Giuseppe Conte – Elly Schlein. “Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo Polo per discussione e votazione della proposta di costituzione del. Altro tempo da perdere non ne abbiamo”. Parole chiare, nette, quelle pubblicate su Twitter dall'ex Ministro per lo Sviluppo Economico. Un post che ha un significato politico assai ...

