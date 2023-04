Calenda e le liti nel Terzo Polo: “Da Italia Viva attacchi e insulti ogni due secondi” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cresce la tensione all’interno del Terzo Polo dopo lo strappo di ieri tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. “ogni due secondi esce una dichiarazione più o meno insultante di un dirigente o parlamentare di Italia Viva. Ricordo pacatamente che abbiamo una riunione alle 18.30 per discutere di una questione di merito cruciale. Cerchiamo di arrivarci”, scrive sui social il leader di Azione, che punta alla riunione nella quale si voterà sulla proposta di costituire un partito unico centrista. Un nuovo soggetto politico che però non nasce sotto i migliori auspici, visto quanto accaduto nelle ultime 24 ore: ad innescare tutto la reazione dei fedelissimi dell’ex ministro dello Sviluppo economico, che hanno accolto non di buon grado la nomina di Renzi a direttore ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cresce la tensione all’interno deldopo lo strappo di ieri tra Carloe Matteo Renzi. “dueesce una dichiarazione più o meno insultante di un dirigente o parlamentare di. Ricordo pacatamente che abbiamo una riunione alle 18.30 per discutere di una questione di merito cruciale. Cerchiamo di arrivarci”, scrive sui social il leader di Azione, che punta alla riunione nella quale si voterà sulla proposta di costituire un partito unico centrista. Un nuovo soggetto poco che però non nasce sotto i migliori auspici, visto quanto accaduto nelle ultime 24 ore: ad innescare tutto la reazione dei fedelissimi dell’ex ministro dello Sviluppo economico, che hanno accolto non di buon grado la nomina di Renzi a direttore ...

