Calenda convoca il Comitato politico del Terzo Polo Si va verso la conta | la rottura è più vicina

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo le tensioni, l'accelerazione che avil divorzio. "Altro tempo da perdere non ne abbiamo", dice Carlo. L'appuntamento è alle 18.30, quando si terrà ildel, "per discussione e votazione della proposta di costituzione del partito unico". E' lo stesso leader di Azione ad annunciarlo, Unaper fare chiarezza e pesarsi, con il rischio che le posizioni già parecchio distanti diventino inconciliabili, in maniera definitiva. Si ripartirà nell'assemblea di oggi pomeriggio dalla proposta che, afferma Azione attrai suoi canali, è stata recapitata a Matteo Renzi "settimane fa e da lui respinta". Nel documento, vengono affrontati i principali nodi che hanno portato allo scontro tra Renzi e ...

"Altro tempo da perdere non ne abbiamo", dice il leader di Azione, convocando oggi l'assemblea per votare la proposta di costituzione del partito unico. Ieri sera la riunione di Italia viva. "Folle ma ...