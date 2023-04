Calderone, 'legge sull'equo compenso è una norma di civiltà' (Di mercoledì 12 aprile 2023) La legge sull'equo compenso "è una norma di civiltà". Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, dopo l'approvazione in Parlamento del testo con cui si riconosce ai professionisti il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) La"è unadi". Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Elvira, dopo l'approvazione in Parlamento del testo con cui si riconosce ai professionisti il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Calderone, 'legge sull'equo compenso è una norma di civiltà': Per professionisti compenso legato all'attività svolta - LiberaLorena : RT @Tinca60roberta: Non solo hanno privato la pensione ALLE donne togliendo OPZ.DONNA e avevano promesso anche questa BRAVA CALDERONE SOLO… - Agenparl : Equo compenso, Calderone (FI): “Legge positiva che limita strapotere committenti e tutela tutti i p ... - - margheritasenn2 : RT @Tinca60roberta: Non solo hanno privato la pensione ALLE donne togliendo OPZ.DONNA e avevano promesso anche questa BRAVA CALDERONE SOLO… - EnricaFaggio : RT @Tinca60roberta: Non solo hanno privato la pensione ALLE donne togliendo OPZ.DONNA e avevano promesso anche questa BRAVA CALDERONE SOLO… -