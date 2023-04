Calciomercato Juventus | ecco cosa bisogna fare | Allegri non ci vuole credere

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Lasembra avere una sola scelta per quanto riguarda il futuro di due giocatori; decisione che appare inevitabile. Una stagione difficile entrata nella sua fase più importante; laè in corsa su tre fronti earrivare in fondo a tutte le competizioni. Nel frattempo, però, la società sta pensando al futuro e alle mosse daper riuscire a regalare aduna rosa ancora più competitiva.(LaPresse)I nodi da sciogliere sono diversi dal discorso rinnovi al futuro di determinati giocatori; secondo le ultime indiscrezioni, per la tifoseria bianconera, non sembrano esserci dubbi per quanto riguarda Cuadrado e Alex Sandro. Il colombiano è considerato fondamentale dache vorrebbe il suo rinnovo mentre il brasiliano sembra destinato a ...

È stato lui a portare in vantaggio i biancocelesti nel primo tempo, confermandosi un valore aggiunto, soprattutto in fase offensiva, per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha inflitto allala ...1 L'esperienza al Chelsea, fin qui, é stata tutto tranne che entusiasmante per Koulibaly. Il difensore senegalese può tornare di moda per lache dovrà acquistare un difensore centrale nella prossima estate.Bufera Juve, i dettagli della lite Paredes - AllegriGuidi è poi entrato nei dettagli della lite avvenuta in casatra Paredes e Allegri. Leandro Paredes (LaPresse) -.itQuesta la ...

Pogba ha deciso il suo futuro alla Juve: ecco cosa farà alla fine della stagione Corriere dello Sport

TORINO - Tutto rientrato. La notte ha evidentemente portato consiglio dopo l’acceso confronto tra Leandro Paredes e Max Allegri al termine dell’allenamento del lunedì: il feeling non è mai scattato tr ...La Juventus è pronta a pescare in casa Atalanta per rinforzare il reparto offensivo: non si tratta del bomber Hojlund ...