(Di mercoledì 12 aprile 2023), i bianconeri sempre più convinti di riscattare: l’agente del polacco è atteso a Torino in settimana Il Corriere dello Sport dà le ultime novità sul futuro di Arekin relazione col. I bianconeri hanno il diritto di acquistarlo a titolo definitivo per 7 milioni, più 2 di bonus. Alla Continassa la scelta è già stata compiuta:verrà riscattato perché ha convinto davvero tutti e perché l’investimento è decisamente alla portata. L’operazione deve essere definita entro il 30 aprile e la prossima settimana è atteso a Torino l’agente del giocatore, David Pantak. Il traguardo è vicino e non si vedono problemi per tagliarlo: il dialogo con il Marsiglia è vivo da tempo e i rapporti tra le società sono ottimi; Arek, dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La classifica della Moviola: la #Juve supera l'#Inter, la #Lazio è la big più aiutata - MarcelloChirico : Spinte e cori razzisti, c'è un regolamento per la #Juventus e un altro 'por amigos'? #LazioJuve #LazioJuventus… - cmdotcom : #Plusvalenze, una telefonata della #Juve inguaia la #Roma: rischia più della #Lazio - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ?? La #Juve prepara lo #Sporting: fuori programma #Vlahovic, confronto #Allegri-#Milik ?? via @GiokerMusso https://t.… - CalcioNews24 : Calciomercato Juve, Milik verso il riscatto -

Rifinitura(screenshot) -.itFari puntati alla Continassa in particolare su Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Il centrocampista francese si è allenato regolarmente con il gruppo e va ...Kean e Vlahovic (LaPresse) -.itLe difficoltà di Dusan Vlahovic, a causa di un sistema ... L'altro attaccante per il quale lasarebbe disposta ad ascoltare offerte è Moise Kean. ...2 L'espulsione di Romelu Lukaku in- Inter di settimana scorsa in Coppa Italia fa ancora discutere tutto il mondo del calcio. Thierry Henry non vuole credere ai propri occhi . Ieri sera l'ex attaccante francese di Monaco, Juventus,...

Calciomercato Juve, possibile ritorno di fiamma per Koulibaly Calciomercato.com

Il nome di Zaniolo continua a ruotare in orbita Juventus, questa volta però con un risvolto sorprendente: nuova richiesta di informazioni ...Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Gli arbitri della trentesima giornata di Serie A, in programma domenica 16 aprile: Cremonese-Empoli (venerdì 14, ore 18.30): Zufferli; Spezia-Lazio (venerdì 14, ore 20.45 ...