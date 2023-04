Calcio:Allegri'siamo ora la seconda forza,piaccia o non piaccia' (Di mercoledì 12 aprile 2023) "La squadra non è nervosa, ma serena: le pressioni ci sono sempre, siamo alla Juve, e sappiamo che saranno due mesi importanti": così il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, in conferenza ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) "La squadra non è nervosa, ma serena: le pressioni ci sono sempre,alla Juve, e sappiamo che saranno due mesi importanti": così il tecnico dei bianconeri, Massimiliano, in conferenza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Nervi tesi in casa #Juve #Paredes perde le staffe. Che lite con #Allegri! - Paolo_Bargiggia : Un allenatore che rappresenta l'Anti Calcio...Ma vi stupite anche? @juventusfc #Allegri - LucaSalera_ : @young_pacho @ilmaschioalphre Il bel calcio lo decide chi vince non chi fa il possesso palla. Che poi ad Allegri gl… - Luxgraph : Vlahovic, Allegri zittisce tutti: parole di fuoco in conferenza! - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri: 'Serie A? Al momento siamo la seconda forza, piaccia o non piaccia' -