Calcio | si è disputata nuovamente in Indonesia la partità che causò 135 morti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sei mesi dopo la tragica ressa in cui morirono 135 tifosi, insono tornate ad affrontarsi l’Arema FC e il Persebaya Surabaya, le due squadre che erano in campo quando si verificò uno dei peggiori incidenti nella storia del. Il derby della regione di Giava occidentale, vinto 1-0 dal Persebaya, stavolta non si è giocato nello stadio dell’Arema – che sara’ abbattuto e ricostruito -, ma a porte chiuse a Giacarta, in un campo di proprietà della Polizia. Erano presenti solo pochi giornalisti e alcuni addetti alla sicurezza, mentre all’esterno l’impianto era presidiato da centinaia di poliziotti. L’allenatore dell’Arema, Joko Susilo, ha riferito che diversi suoi giocatori non se la sono sentita di scendere in campo, perché ancora toccati da quel dramma. La partita di ritorno era in programma il 5 marzo, ma era stata rinviata per motivi di ...