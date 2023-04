Calcio | Serie A | gli arbitri della trentesima giornata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Cassano, attacco durissimo a Mourinho alla Bobo TV: 'Io sono amato a Roma. Lui è scarso con un calcio osceno. Quan… - Gazzetta_it : Nervi tesi in casa #Juve #Paredes perde le staffe. Che lite con #Allegri! - sportface2016 : La #Juventus domina la vendita delle uova di Pasqua: #Milan e #Inter sul podio - Fantacalcio : Serie A: designati gli arbitri della 30ª giornata di campionato - AnselmiLicia : RT @il_misantropo: E così il ruolo della Lega nel governo Meloni, è stato quello di tagliare le pensioni: 10 miliardi in 3 anni, un massacr… -

Andrea Orlandini, classe '48, 'figlio' di San Frediano, fiorentino nell'anima, viola di crescita e di carriera (oltre a quattro stagioni al Napoli), mediano elegante e interventista, uno dei Cavalieri ...Guardiola, Spalletti e le parole dette a distanza. Nuovo capitolo in conferenza stampa. Prima il tecnico spagnolo ironico che non parla più di Napoli , poi la risposta di Spalletti di martedì e, ora, ...Investcorp cerca partner e punta l'Inter. Come scrive il Corriere dello Sport, nelle prossime settimane il fondo del Bahrein potrebbe presentare un'offerta alla famiglia Zhang tra i 545 e i 654 ...

Diritti TV Serie A: Sky si defila, DAZN cauta. Il calcio italiano ha un problema Everyeye Tech

Lazio-Kick Off e Pescara-Bitonto per quanto riguarda la Final Four PuroBio Cup e Kick Off-Pescara e Audace Verona-Bitonto per la Coppa Italia Under 19 Femminile: queste le semifinali sorteggiate stama ...“Nel 2022 sono stati monitorati 2.570 incontri di calcio (341 di serie A, 402 di serie B, 1.193 di serie C, 36 incontri internazionali e 598 di altri campionati) che hanno richiesto l’impiego di ...