Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Damascelli su #IlGiornale: #Mourinho lancia insinuazione sulla #Juventus e sul calcio italiano, ma dimentica la vic… - glooit : Calcio: scandalo Galtier in Francia,'troppi neri in squadra' leggi su Gloo - Queen_Raffa : RT @DIABOLIK_7: Ma non ha dato rigore??! ?????? calcio di rigore nettissimo che quello di Benatia era una passeggiata di salute! Che scandalo!… - hate_mich : RT @JU29ROTEAM: ?? L'uomo più amato della UEFA ?? 2/3 Ma lo scandalo più grosso è quello dello Skenderbeu, la squadra di Coriza, primo club… - johnnyB7N1 : RT @capuanogio: Damascelli su #IlGiornale: #Mourinho lancia insinuazione sulla #Juventus e sul calcio italiano, ma dimentica la vicenda in… -

Nuovi guai per il Paris Saint Germain. L'allenatore Christophe Galtier è al centro di durissime polemiche in Francia e rischia di dover lasciare il suo posto a causa di una pesante accusa di razzismo ...... nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del Pisa, il volume "Cento Pisa" per la CLD Libri. Nel 2010 ha portato alla luce lodelle bici truccate e collaborato con la ...... ma a tutto ilspagnolo'. Tebas si è detto assai felice per la decisione presa da Joan Laporta di presentarsi in pubblico per commentare lo: 'Sono passati due mesi e ancora non ha ...

Calcio: scandalo Galtier in Francia,"troppi neri in squadra" - Calcio Agenzia ANSA

Nuovi guai per il Paris Saint Germain. L'allenatore Christophe Galtier è al centro di durissime polemiche in Francia e rischia di dover lasciare il suo posto a causa di una pesante accusa di razzismo ...(ANSA) - ROMA, 12 APR - Nuovi guai per il Paris Saint Germain. L'allenatore Christophe Galtier è al centro di durissime polemiche in Francia e rischia di dover lasciare il suo posto a causa di una ...