Calcio | Procura Figc notifica chiusura indagini a Juve | violazione lealtà sportiva**

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Ladellahato allantus ladelleper il filone: stipendi, partnership e agenti. Iltore federale Giuseppe Chinè contesta al club bianconero ladel principio disportiva (articolo 4.1) per i tre filoni. Queste contestazioni si aggiungono al filone delle plusvalenze per il quale si attende il 19 aprile il giudizio di legittimità del Collegio di garanzia del Coni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : 'Stranamente' i collaboratori della Procura Federale non hanno visto il pugno di Handanovic e il calcio di Dumfries… - Gazzetta_it : Juve, nuovo fascicolo della procura di Torino: si indaga sul bilancio 2022 - sportface2016 : Cori ed espressioni razziste nei confronti di #Lukaku nel finale di #JuventusInter. La Procura Federale potrebbe ap… - Lucavad72 : RT @sportface2016: #Juventus, la Procura Figc notifica la chiusura delle indagini: contestata la violazione del principio di lealtà sportiv… - franz_greg : RT @fanpage: Ultim'ora - Juventus accusata di aver violato la lealtà sportiva -

Vanno avanti le questioni di giustizia sportiva legate alla Juventus. Ladella Federcalcio italiana ha appena notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per ... riferiscee ...Ladella Figc ha notificato alla Juve la chiusura delle indagini per la cosiddetta 'manovra stipendi': il procuratore contesta tra l'altro al club bianconero la violazione del principio di lealtà ...Ladella federcalcio ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per la cosiddetta "manovra stipendi, partnership e agenti": nell'atto, il procuratore Chinè contesta tra l'altro al ...

**Calcio: Procura Figc notifica chiusura indagini a Juve, violazione ... Il Tirreno

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La procura della federcalcio - apprende l'ANSA - ha appena notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette 'manovra stipendi, partnership e agenti': ...«Stipendi, agenti e partner, la Juventus non fu leale». La procura della federcalcio - apprende l'ANSA - ha appena notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette 'manovra ...