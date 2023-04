Calcio Napoli: L’andata dei quarti di Champions va al Milan: 1-0 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un Calcio Napoli sfortunato cede al gol di Bennacer. Martedì il ritorno: il Calcio Napoli ha tutte le carte in regola per cambiare il risultato. Non era il Calcio Napoli visto in campionato contro il Milan e non era la squadra incapace di pressare l’avversario e di far circolare veloce il pallone vista a Lecce. Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Unsfortunato cede al gol di Bennacer. Martedì il ritorno: ilha tutte le carte in regola per cambiare il risultato. Non era ilvisto in campionato contro ile non era la squadra incapace di pressare l’avversario e di far circolare veloce il pallone vista a Lecce.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Napoli, l'inchiesta sull’affare Osimhen: la Finanza nella sede della Turris per le carte di Manzi - ComuneNapoli : Il Sindaco @GaeManfredi lancia 'M'illumino d'azzurro'. Al via da stasera con la Fontana del Nettuno e il Castel del… - sportface2016 : #Napoli, si muove la Procura sul caso #Osimhen: Guardia di Finanza nella sede della #Turris - napolimagazine : CHAMPIONS - Caputi: 'Milan-Napoli match intenso, per la semifinale tutto è ancora da decidere' - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Cucchi: 'Il primo round va al Milan bravo a sfruttare l'occasione, il Napoli non è riuscito a fare altr… -