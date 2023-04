Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Calcio: Marca, Rudi Garcia esonerato dall'Al-Nassr di CR7 leggi su Gloo - sportli26181512 : #Ronaldo 'esonera' #Garcia: Al Nassr senza allenatore. Ecco perché: Secondo quanto riportato da Marca, l'ex tecnico… - JuventusUn : “I 15 punti di penalizzazione saranno ridati'” #Juventus LA RIVELAZIONE ? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Avv. La Marca: 'Kvara può essere il protagonista del match contro il Milan' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Avv. La Marca: 'Kvara può essere il protagonista del match contro il Milan' -

Rudi García non è più il tecnico alla guida della squadra saudita dell'Al Nassr. Lo riporta, secondo cui l'ex allenatore della Roma sarebbe stato esonerato per gli scarsi risultati dell'ultimo periodo e per il pessimo rapporto con lo spogliatoio, Cristiano Ronaldo compreso. Garcia era ...Garcia e l'esonero: lite con i giocatori e risultati deludenti Secondo, in attesa dell'ufficialità, Garcia (che la scorsa estate ha preso il posto di Miguel Angel Russo ) può già considerarsi ...L'avventura di Rudi Garcia sulla panchina dell'Al Nassr sembra essere conclusa. Lo scrivono i due principali quotidiani spagnoli,e AS, con quest'ultimo che aggiunge un altro retroscena. L'allenatore della Roma Josè Mourinho sarebbe infatti il prescelto dei sauditi per sostituire il francese ex giallorosso. L'offerta per ...

Calcio: Marca, Rudi Garcia esonerato dall'Al-Nassr di CR7 - Calcio Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Secondo gli spagnoli di 'AS' il club saudita punta sul tecnico della Roma per sostituire Rudi Garcia MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Non solo ...