Calcio: la FIGC ufficializza la candidatura dell’Italia per ospitare gli Europei 2032 (Di mercoledì 12 aprile 2023) La FIGC prova il colpaccio. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha infatti reso noto di aver presentato all’UEFA il dossier finale di candidatura al fine di organizzare gli Europei 2032. “E’ una straordinaria opportunità per l’Italia”, ha commentato il numero uno del Calcio italiano, Gabriele Gravina, all’ANSA. Al momento il Bel Paese è l’unico ad aver presentato una documentazione di questo tipo, ad eccezione della Turchia: altra nazione che sta puntando all’organizzazione dell’evento. Nei prossimi mesi, l’UEFA, con il suo Comitato Esecutivo, valuterà ovviamente il materiale in suo possesso assegnando poi il 10 ottobre le sedi relative sia agli Europei 2028 sia a quelle degli Europei 2032. L’Italia ci proverà in tutti i modi anche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Laprova il colpaccio. La Federazione Italiana Giuocoha infatti reso noto di aver presentato all’UEFA il dossier finale dial fine di organizzare gli. “E’ una straordinaria opportunità per l’Italia”, ha commentato il numero uno delitaliano, Gabriele Gravina, all’ANSA. Al momento il Bel Paese è l’unico ad aver presentato una documentazione di questo tipo, ad eccezione della Turchia: altra nazione che sta puntando all’organizzazione dell’evento. Nei prossimi mesi, l’UEFA, con il suo Comitato Esecutivo, valuterà ovviamente il materiale in suo possesso assegnando poi il 10 ottobre le sedi relative sia agli2028 sia a quelle degli. L’Italia ci proverà in tutti i modi anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AzzurreFIGC : Le 11 Azzurre scelte dalla Ct Milena Bertolini per ????#Italia ?? #Colombia ???? Oggi, ore 16.30 ??#Roma ??Amichevole… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? #Italia ?? #Colombia ???? ?? Oggi, ore 16.30 ??? #Roma ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - ZZiliani : Se il ministro dello sport @andreaabodi è un uomo con la U maiuscola, chiama #Gravina presidente @figc e gli chiede… - GDS_it : Consegnato alla Uefa il dossier finale di candidatura della Figc a ospitare in Italia gli europei di calcio 2032: P… - cronachecampane : #Calcio #UltimeNotizie #dossier #euro2032 #figc E' UFFICIALE La FIGC consegna alla UEFA il dossier per la candidatu… -