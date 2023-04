Calcio | Juve | Vlahovic comincia la rifinitura in gruppo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo: 17 anni dopo Calciopoli l’inchiesta che ha coinvolto la Juve e sconvolto il calcio it… - forumJuventus : Massimo Mauro: 'La Juve ha un problema col sistema calcio, c'è troppa disparità di trattamento e viene punita solo… - Gazzetta_it : Nervi tesi in casa #Juve #Paredes perde le staffe. Che lite con #Allegri! - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Uno degli sponsor principali non ha apprezzato gli episodi della sfida con l'Inter ?? #Juventus | #SerieA - Eurosport_IT : Uno degli sponsor principali non ha apprezzato gli episodi della sfida con l'Inter ?? #Juventus | #SerieA -

Dusan Vlahovic ha cominciato l'allenamento di rifinitura insieme al resto dei compagni. È questa la buona notizia per Massimiliano Allegri a poco più di 24 ore dalla sfida di andata contro lo Sporting ...La tentazione della Juventus per l'assalto all'Europa League si chiama tridente: Angel Di Maria e Federico Chiesa ai lati di Arkadiusz Milik già domani contro lo Sporting. La classe dell'argentino e ..."Credo che laabbia giocatori ai quali non può rinunciare, e che debba adattare il gioco alle loro caratteristiche: parlo di Chiesa e Di Maria, o stesso Kostic", così Fabrizio Ravanelli, ex attaccante ...

Juve, Pasquetta a nervi tesi: lite tra Paredes e Allegri - Sportmediaset Sport Mediaset

Antonio Cassano ha attaccato nuovamente Mourinho rispondendogli alla Bobo Tv: "Non ho mai vinto nulla Il calcio per me è sempre stato amore, passione e divertimento. Ho scelto la Roma ..."Lukaku prende un cartellino giallo Davvero Per questo Se fosse capitato a me, io avrei fatto peggio di lui. Poi la federcalcio italiana non gli toglie l'ammonizione e sento parlare di buon senso