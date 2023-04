Calcio in tv oggi (mercoledì 12 aprile): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torna il grande Calcio, prosegue la Champions League. Siamo ai quarti di finale, dopo le prime due sfide di andata, Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco, c’è spazio per le altre due partite valide per la massima competizione continentale. A San Siro il Milan attende con ansia il Napoli, conscio del largo successo in campionato di pochi giorni fa ma con qualche certezza in meno dopo il pareggio a reti bianche con l’Empoli. Azzurri che hanno ripreso invece la marcia con il Lecce, ma ci sono problemi in avanti: Osimhen sarà difficilmente utilizzato, Simeone è ai box e Raspadori non è apparso al meglio. Allo stesso momento Calcio d’inizio al Bernabeu tra Real Madrid e Chelsea. I blancos di Ancelotti vivono per queste sfide e affronteranno una squadra spaurita e nel bel mezzo di una rivoluzione che non sembra avere senso, con Frank ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torna il grande, prosegue la Champions League. Siamo ai quarti di finale, dopo le prime due sfide di andata, Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco, c’è spazio per le altre duevalide per la massima competizione continentale. A San Siro il Milan attende con ansia il Napoli, conscio del largo successo in campionato di pochi giorni fa ma con qualche certezza in meno dopo il pareggio a reti bianche con l’Empoli. Azzurri che hanno ripreso invece la marcia con il Lecce, ma ci sono problemi in avanti: Osimhen sarà difficilmente utilizzato, Simeone è ai box e Raspadori non è apparso al meglio. Allo stesso momentod’inizio al Bernabeu tra Real Madrid e Chelsea. I blancos di Ancelotti vivono per queste sfide e affronteranno una squadra spaurita e nel bel mezzo di una rivoluzione che non sembra avere senso, con Frank ...

