Calcio | Figc | consegnato all' Uefa il dossier per la candidatura italiana a ospitare gli Europei 2032

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - È stato consegnato alla Uefa il Final Bid dossier di candidatura della Figc a ospitare in Italia Euro 2032. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri stakeholder, la documentazione richiesta è ora nelle mani della Uefa: nei prossimi mesi è attesa la valutazione da parte del massimo organismo calcistico europeo che, durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032. L'altra federazione ad aver presentato il dossier di candidatura per quest'ultima edizione è quella turca.

