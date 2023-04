Calcio: Figc. Azzurri alle fasi finali Mondiale U.20, Euro U.21, 19 e 17 (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'Italia è l'unica nazione Europea ad aver centrato la qualificazione a tutti e quattro i più importanti tornei giovanili ROMA - Quattro Nazionali per quattro fasi finali. Al poker calato sul tavolo ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'Italia è l'unica nazionepea ad aver centrato la qualificazione a tutti e quattro i più importanti tornei giovanili ROMA - Quattro Nazionali per quattro. Al poker calato sul tavolo ...

