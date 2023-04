Calcio: Europa League, Juventus favorita con lo Sporting Lisbona (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Dopo aver eliminato Nantes e Friburgo, la Juventus affronta in Europa League lo Sporting Lisbona, avversario sulla carta meno abbordabile rispetto alle due formazioni eliminate nei due turni precedenti, ma comunque superabile se si vuole puntare ad arrivare in fondo. Sarà l'Allianz Stadium il teatro della gara d'andata, che vede gli uomini di Max Allegri favoriti per il successo, offerto a 1,78 su Stanleybet.it e a 1,81 su Scommessemania.it. Inseguono i portoghesi, proposti a 4,20, con il pari più basso a 3,15. Tre delle quattro gare a eliminazione giocate dalla Juventus in questa Europa League sono terminate con l'Under, opzione che nella sfida di giovedì prevale a 1,60, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,20 la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Dopo aver eliminato Nantes e Friburgo, laaffronta inlo, avversario sulla carta meno abbordabile rispetto alle due formazioni eliminate nei due turni precedenti, ma comunque superabile se si vuole puntare ad arrivare in fondo. Sarà l'Allianz Stadium il teatro della gara d'andata, che vede gli uomini di Max Allegri favoriti per il successo, offerto a 1,78 su Stanleybet.it e a 1,81 su Scommessemania.it. Inseguono i portoghesi, proposti a 4,20, con il pari più basso a 3,15. Tre delle quattro gare a eliminazione giocate dallain questasono terminate con l'Under, opzione che nella sfida di giovedì prevale a 1,60, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,20 la ...

