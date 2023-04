Calcio: en plein azzurro, Italia alla fase finale del Mondiale U20 e degli Europei U21, 19 e 17 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Quattro Nazionali per quattro fasi finali. Al poker calato sul tavolo dalle Nazionali Under 21, Under 20, Under 19 e Under 17 - con l'Italia unica nazione europea ad aver centrato la qualificazione a tutti e quattro i più importanti tornei giovanili – va aggiunto anche il pass conquistato dalla Nazionale Under 19 di Futsal, impegnata a settembre nell'Europeo di categoria. Risalgono all'anno scorso le qualificazioni ottenute dall'Under 21, che a giugno sarà di scena in Romania per la fase finale del Campionato Europeo in un girone che la vedrà opposta a Svizzera, Norvegia e Francia, e dall'Under 19, che raggiungendo la semifinale del Campionato Europeo ha permesso all'Italia di disputare il Mondiale Under 20 in programma il prossimo maggio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Quattro Nazionali per quattro fasi finali. Al poker calato sul tavolo dalle Nazionali Under 21, Under 20, Under 19 e Under 17 - con l'unica nazione europea ad aver centrato la qualificazione a tutti e quattro i più importanti tornei giovanili – va aggiunto anche il pass conquistato dNazionale Under 19 di Futsal, impegnata a settembre nell'Europeo di categoria. Risalgono all'anno scorso le qualificazioni ottenute dall'Under 21, che a giugno sarà di scena in Romania per ladel Campionato Europeo in un girone che la vedrà opposta a Svizzera, Norvegia e Francia, e dall'Under 19, che raggiungendo la semidel Campionato Europeo ha permesso all'di disputare ilUnder 20 in programma il prossimo maggio, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franonesiste : RT @Don_Friedkin: E allora lo diciamo che se in Champions ci vanno tre non strisciate su quattro è la rinascita del calcio italiano? Lo dic… - Michele68319135 : RT @Don_Friedkin: E allora lo diciamo che se in Champions ci vanno tre non strisciate su quattro è la rinascita del calcio italiano? Lo dic… - Don_Friedkin : E allora lo diciamo che se in Champions ci vanno tre non strisciate su quattro è la rinascita del calcio italiano?… -