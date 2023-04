Calcio | Danilo | ' c' è ansia per sentenza Collegio Garanzia ma proviamo a non parlarne'

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Torino, 12 apr. - (Adnkronos) - "C'è l'normale per una squadra che vive questa situazione, mail meno possibile". Lo dice il difensore della Juventussulla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri e sulladeldidello sport attesa per il 19 aprile. "Noi pensiamo solo al campo, siamo concentrati su quello -aggiunge il 31enne brasiliano in conferenza stampa alla vigilia del match dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona- e quello che succederà è una responsabilità che riguarda la società, noi ci dedichiamo solo al campo". "Domani dobbiamo essere nella nostra migliore versione per vincere la partita - prosegue-. Sappiamo che hanno battuto l'Arsenal che è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Europa League. Danilo 'Con lo Sporting serve la migliore Juve' - sportli26181512 : Juventus, Danilo: 'C'è ansia per sentenza ma proviamo a non parlarne': Alla vigilia dell'impegno di Europa League c… - Fantacalcio : Juventus, Danilo: 'Il rinnovo è stata una scelta di cuore. Su Vlahovic...' - GiordanoGrassi : #JuventusSporting, la conferenza di #Allegri e #Danilo: tutto su #AlexSandro, #Vlahovic, #Pogba, #Chiesa, #Rabiot,… - sportface2016 : #Juventus, #Danilo: 'Ricorso sul -15? Ansia normale, ma pensiamo al campo' -

... stasera Milan - Napoli è un bene per ilitaliano. Ci siamo meritati di giocare l'Europa ... Ho la fortuna di avere, Bonucci, Perin. Lo stesso Pinsoglio. Mi scappa qualcuno, penso a ......che faccio adesso non è diverso da quello che facevo quando sono arrivato alla Juve - spiega... pensa a far bene prima per la squadra e poi per lui, è una difficoltà momentanea, nelnon c'...Juventus (3 - 5 - 2): Szczesny;, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All.: Allegri Sporting Lisbona (3 - 4 - 3) : Adan; St. Juste, Inacio, ...

Juventus, Danilo: "Il rinnovo è stata una scelta di cuore. Su Vlahovic..." Fantacalcio ®

Questa è la mia quarta stagione qui e c'è grande sinergia con il club. È stata una scelta di cuore". Sono le parole di Danilo, seduto accanto al mister della Juventus Massimiliano Allegri, in ...Lo dice il difensore della Juventus Danilo sulla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri e sulla sentenza del Collegio di Garanzia dello sport attesa per il 19 aprile. “Noi pensiamo solo al ...