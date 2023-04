Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #LechPoznan-#Fiorentina, #Italiano: “Non sottovalutiamo mai il nostro avversario” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, Italiano: 'Con il Lech Poznan un altro esame' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, Italiano: 'Con il Lech Poznan un altro esame' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, Italiano: 'Con il Lech Poznan un altro esame' - napolimagazine : CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, Italiano: 'Con il Lech Poznan un altro esame' -

Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida con il Lech Poznan valida per l'andata dei quarti di. ''Affrontiamo una squadra che in casa è molto temibile, non ha mai perso ed è ......Champions League si resta in tema diinternazionale. C'è di nuovo il Feyenoord nell'andata dei quarti di finale di Europa League . Gara che evoca dolci ricordi, la finale divinta ...... allo stadio Mijeski di Poznan, in Polonia, andrà in scena Lech - Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale dellaLeague 2022 - 2023 ;di inizio alle ore 21. Indice Cronaca ...

Calcio: Conference; Italiano, Con il Poznan un altro esame Tiscali

FIRENZE (ITALPRESS) - "Ci teniamo tantissimo alla Conference League, domani affrontiamo una squadra molto difficile che qui non ha mai perso, cercheremo di costruire le condizioni per affrontare al ..."Ci dispiace non aver centrato il record delle 10 vittorie di fila ma ora concentriamoci sulla Conference League a cui teniamo molto. Ci aspetta una gara difficile ma cercheremo di creare le giuste ...