Calcio | Champions | Real Madrid-Chelsea 2-0**

Madrid, 12 apr. (Adnkronos) - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si impone 2-0 sul Chelsea al Bernabeu nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League e mette un piede in semifinale. Al Real basta un gol per tempo per chiudere la pratica in attesa del ritorno a Londra, con il Chelsea rimasto anche in dieci uomini per l'espulsione di Chilwell. Merengues in vantaggio al 21' del primo tempo grazie a Benzema che mette a segno il tap-in vincente: Carvajal con un preciso lancio pesca il movimento di Vinicius, che tocca con il piede destro e trova il rimpallo su Kepa. Sulla seconda palla arriva Karim Benzema, che conclude con facilità in porta. Il Real sfiora il raddoppio con Vinicius prima e Rodrygo poi ma il raddoppio arriva solo nella ripresa ...

