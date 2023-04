Calcio, Champions League 2023: Real Madrid-Chelsea 2-0. Benzema ed Asensio decisivi per i Blancos (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Real Madrid con un gol per tempo batte il Chelsea per 2-0 nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023 di Calcio e mette un piede in semifinale: apre i conti Benzema al 21?, chiude la partita Asensio al 74?. Nel primo tempo il Real passa al primo vero affondo: al 21? Vinicius arriva su un cross in area e calcia, Arrizabalaga respinge ma Benzema con grande senso del gol ribadisce in rete. Il Chelsea risponde subito: al 23? Sterling costringe l’estremo difensore avversario a rifugiarsi in corner. Si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa Chilwell lascia il Chelsea in 10 al 59? beccandosi il rosso diretto dopo una brutta entrata, ed il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilcon un gol per tempo batte ilper 2-0 nell’andata dei quarti di finale della2022-die mette un piede in semifinale: apre i contial 21?, chiude la partitaal 74?. Nel primo tempo ilpassa al primo vero affondo: al 21? Vinicius arriva su un cross in area e calcia, Arrizabalaga respinge macon grande senso del gol ribadisce in rete. Ilrisponde subito: al 23? Sterling costringe l’estremo difensore avversario a rifugiarsi in corner. Si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa Chilwell lascia ilin 10 al 59? beccandosi il rosso diretto dopo una brutta entrata, ed il ...

