Calcio | Champions League 2023 | Milan-Napoli 1-0 Bennacer decide l’andata dei quarti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilvince la battaglia ma non ancora la guerra: neldeidi finale della2022-giocata questa sera a San Siro i rossoneri si impongono per 1-0 sulgrazie alla rete dial 40?, ma al ritorno i partenopei potranno ancora ribaltare la contesa. Nel primo tempo Kvaratskhelia sciupa subito da ottima posizione al 1?, poi al 12? ci prova Zielinski dalla distanza senza fortuna. Squillo rossonero al 25? con Leao, poi i padroni di casa passano a condurre con la rete dial 40? su assist di Leao. Nel recupero Kjaer di testa su azione d’angolo coglie il palo e così si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa il ritmo e cala e le occasioni latitano, tanto che i primi sussulti arrivano per ...

Il Real Madrid ha battuto il Chelsea 2 - 0 (1 - 0) nell'andata dei quarti di finale di Champions League: a segno, al 21' del primo tempo, Karim Benzema. Nella ripresa, Chelsea in 10 uomini per l'espulsione di Chilwell dal 14', e al 29' arriva il raddoppio del Real con Asensio.

I rossoneri festeggiano la vittoria al primo round dei quarti di Champions League. Dopo il 4-0 al Maradona ... Al 48’ altra occasionissima per i rossoneri. Calcio d’angolo dalla sinistra di Bennacer ...mentre il Napoli cerca in tutti i modi di sorprendere gli avversari, ma resta in 10 per il doppio giallo ad Anguissa (salterà il ritorno insieme a Kim). Il Milan resiste e festeggia la vittoria. Il ...