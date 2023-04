Calcio: Allegri, 'con Paredes un confronto di idee, chi gioca meno può cadere in frustrazione' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torino, 12 apr. - (Adnkronos) - "C'è stato un confronto di idee, lui ha giocato meno in questo periodo e i calciatori che non giocano cadono un po' in frustrazione, ma da parte mia c'è massima fiducia e io le scelte le faccio in base a ciò che vedo e a ciò che credo sia utile per la squadra". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito alla discussione con il centrocampista Leandro Paredes, poco utilizzato in questi ultimi mesi. "Tutti però devono sentirsi parte del gruppo perché abbiamo un finale importante di stagione", sottolinea il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torino, 12 apr. - (Adnkronos) - "C'è stato undi, lui hatoin questo periodo e i calciatori che nonno cadono un po' in, ma da parte mia c'è massima fiducia e io le scelte le faccio in base a ciò che vedo e a ciò che credo sia utile per la squadra". Così l'allenatore della Juventus Massimilianoin merito alla discussione con il centrocampista Leandro, poco utilizzato in questi ultimi mesi. "Tutti però devono sentirsi parte del gruppo perché abbiamo un finale importante di stagione", sottolinea il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

