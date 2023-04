Calabria: «Il quarto uomo mi ha spinto via a fine partita. Se non può parlare nemmeno il capitano…» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al termine della partita di Champions League contro il Napoli, ai microfoni di Prime Video ha parlato il capitano del Milan, Davide Calabria. Calabria ha commentato l’ammonizione ricevuta dall’arbitro. “Sono stato ammonito, ma non ho capito. C’erano problemi col VAR, siamo stati richiamati anche io e Di Lorenzo, per me sembrava rigore dal campo, ho chiesto spiegazioni poi il quarto uomo mi ha spinto via a fine partita, ma se non posso parlare nemmeno io che sono il capitano non può parlare nessuno. Mi sembra abbastanza inutile parlare di un’ammonizione che non ci stava“. Quanto è pesante la vittoria? Calabria: “E’ presto, il lavoro non è ancora finito. Ci aspetta una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al termine delladi Champions League contro il Napoli, ai microfoni di Prime Video ha parlato il capitano del Milan, Davideha commentato l’ammonizione ricevuta dall’arbitro. “Sono stato ammonito, ma non ho capito. C’erano problemi col VAR, siamo stati richiamati anche io e Di Lorenzo, per me sembrava rigore dal campo, ho chiesto spiegazioni poi ilmi havia a, ma se non possoio che sono il capitano non puònessuno. Mi sembra abbastanza inutiledi un’ammonizione che non ci stava“. Quanto è pesante la vittoria?: “E’ presto, il lavoro non è ancora finito. Ci aspetta una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Calabria: «Il quarto uomo mi ha spinto via a fine partita. Se non può parlare nemmeno il capitano…» A Prime Video… - Carmelo_Ct89 : Risultato che lascia paradossalmente l'amaro in bocca. Aver giocato l'ultimo quarto in 11vs10 era una grande occasi… - JforKalulu : Dunque Maignan 7 Calabria 6 Tomori 5 Kjaer 6 Theo 6.5 Krunic 6 Tonali 7 Diaz 7 Bennacer 7 Leao 7 Giroud 6.5 Sael… - ilgenoano : @LattuadaGiacomo Io stavo pensando a Calabria titolare e capitano a un quarto di Champions ?? - Sentenzio10 : Avreste mai pensato di vedere un quarto di finale di Champions League in cui i due capitani sono Calabria e Di Lorenzo? -