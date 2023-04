Cala popolazione Abruzzo | -6mila nel 2022 Dati Istat Ora 1 269 860 residenti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L'Aquila - Inla natalità continua a scendere e, nel, è pari a 6,3 neonati per mille abitanti (contro i 6,5 del 2021), mentre il tasso di mortalità è pari a 13,2 per mille abitanti, in aumento rispetto all'anno precedente (12,7). E' quanto emerge dagli indicatori demograficiaggiornati al. Le nascite sono state ottomila, pari al -3,3% rispetto al 2021 (-1,9% in Italia). Le flessioni più significative si registrano nel Pescarese (-6,3%) e nel Chietino (-5,8%). Il numero medio di figli per donna è pari a 1,18 (2 nel 2021): si va dal dato pari a 1,15 della provincia di Chieti a quello di 1,23 della provincia di Pescara. L'età media al parto, in, è di 32,8 anni (32,4 in Italia). La speranza di vita alla nascita è di 80,3 anni per gli uomini (in calo rispetto all'anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaAbruzzo : Demografia: cala popolazione Abruzzo, -6mila nel 2022 - AnsaMolise : Demografia: cala popolazione Molise, 2mila in meno nel 2022 - mazzettam2 : @Alberto_zz0 @agambella Btw, la popolazione 'straniera' cala. Ci schifano, come i nostri giovani vanno altrove. E p… - ariosto191 : @GS24105260 @FmMosca Sito si chiama DEAGEL ,in rosso la popolazione che cala in verde che sale e stranamente salgon… - Gazzettadiroma : Natalità al minimo storico, mortalità ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. ...… -

... non come mero spettatore del fluire degli eventi , ma protagonista di quelle che sono le esigenze e le aspettative in ordine alla domanda di sicurezza della. Ciò è avvenuto in diversi ...Il 62,7% dellaha età compresa tra 15 e 64 anni, il 26,5% ha più di 65 anni e il 10,8% ha età compresa tra 0 e 14 anni. A livello territoriale, nella provincia di Campobasso i ...L'Aquila. In Abruzzo laresidente, al primo gennaio 2023, è pari a 1.269.860 unità, cioè 6.090 in meno rispetto al 2022, quando i cittadini erano 1.275.950. La flessione è comunque inferiore di quella registrata ...

n. 4494 del 11-04-2023 - Istat: cala popolazione e aumentano ... Regioni.it

L'età media al parto, in Abruzzo, è di 32,8 anni (32,4 in Italia). La speranza di vita alla nascita è di 80,3 anni per gli uomini (in calo rispetto all'anno precedente) e 84,9 per le donne (invariata) ...In Molise la popolazione residente, al primo gennaio 2023, è pari a 289.840 unità, cioè 2.310 in meno rispetto al 2022, quando i cittadini erano 292.150. La flessione è comunque minore di quella regis ...