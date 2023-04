Cagliari-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida cruciale per entrambe, visto che i sardi devono prenotare un posto nei playoff e i ciociari avvicinarsi alla promozione. Cagliari-Frosinone si giocherà sabato 15 aprile 2023 alle ore 16.15 Cagliari-Frosinone: LE probabili formazioni Cagliari(4-3-3): Radunovic, Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi, Nandez, Makoumbou, Lella, Mancosu, Prella, Lapadula. All. Ranieri Frosinone(4-3-3): Turati, Sampirisi, Ravanelli, Lucioni, Torque, Rohden, Boloca, Mazzitelli, Insigne, Mulattieri, Bidaoui. All. Grosso dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 15 aprile 2023 alle ore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida cruciale per entrambe, visto che i sardi devono prenotare un posto nei playoff e i ciociari avvicinarsi alla promozione.si giocherà sabato 15 aprile 2023 alle ore 16.15: LE(4-3-3): Radunovic, Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi, Nandez, Makoumbou, Lella, Mancosu, Prella, Lapadula. All. Ranieri(4-3-3): Turati, Sampirisi, Ravanelli, Lucioni, Torque, Rohden, Boloca, Mazzitelli, Insigne, Mulattieri, Bidaoui. All. GrossoIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 15 aprile 2023 alle ore ...

