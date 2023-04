Cade nel focolare mentre si sta riscaldando | muore ustionata ad 80 anni

(Di mercoledì 12 aprile 2023) A scoprire il corpo della moglie è stato il marito A fare la scoperta, come ricostruisce il quotidiano La Gazzetta del Sud, è stato il marito tornato dalla legnaia dove si era recato per prendere ...

La scoperta l'ha fatta il marito, di ritorno dalla legnaia. La donna aveva 80 anni.