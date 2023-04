Cade da 10 metri nel cantiere del restauro di una chiesa | morto un 24enne a Teramo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un operaio di 24 anni èoggi pomeriggio a, in Abruzzo, precipitando da un’altezza di circa 10. L’uomo stava lavorando in unper la ristrutturazione delladi Sant’Agostino in via del Vezzola. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il giovane. Quando sono arrivati, però, era già troppo tardi. Si tratta del terzosul lavoro nella giornata di oggi. Questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), due operai di 69 e 51 anni sono morti a causa del cedimento di una piattaforma aerea durante i lavori di potatura in un golf club. su Open Leggi anche: Noverasco di Opera, cede una piattaforma mentre potano gli alberi: due operai morti e un ferito in gravissime condizioni Tragedia sulla via degli Dei: ...

Un operaio di 24 anni è morto oggi pomeriggio a Teramo, in Abruzzo, precipitando da un'altezza di circa 10. L'uomo stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino in via del Vezzola. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare ...TERAMO " Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Teramo dove un operaio magrebino di 24 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura per 10. È successo nel primo pomeriggio, poco dopo le 15, nel cantiere di ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino, in via Vezzola. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che hanno ...La madre della fidanzata resta chiusa fuori casa e lui si arrampica alla tubatura del gas nel tentativo di raggiungere la finestra mae si ferisce gravemente. Il ragazzo è caduto da 4È costato caro il gesto altruistico di uno studente 16enne che questa mattina, in via Anguillarese a Formello, ha fatto un volo di circa 4 ...

