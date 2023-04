Cade con la motosega mentre pota un ramo, muore un agricoltore di 78 anni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Infortunio mortale in provincia di Pesaro Urbino per un agricoltore di 78 anni deceduto nel pomeriggio, intorno alle 17, nelle campagne intorno a Pietrarubbia , borgo di 600 persone nel Montefeltro, ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 12 aprile 2023) Infortunio mortale in provincia di Pesaro Urbino per undi 78deceduto nel pomeriggio, intorno alle 17, nelle campagne intorno a Pietrarubbia , borgo di 600 persone nel Montefeltro, ...

