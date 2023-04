Cacciari si scatena contro gli eco-vandali | “Io farei un Tso a costoro Sono dei pazzi” Sinistra demolita

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Ioun TSO a”. “gli eco-di Ultima generazione. E’ uno “schiaffo” alla conduttrice Lilly Gruber e allatutta da parte del filosofo Massimo. Che esplode di rabbiagli attivisti, quegli imbrattatori seriali che in nome delle battaglie ecologiche deturpano monumenti, bloccano strade e autostrade. E soprattutto usano vernici che lavabili non. Il governo aveva appena approvato il decreto che prevede sanzioni da 20mila a 60mila euro per chi distrugge, deteriora; o rende in tutto o in parte inservibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Multe da 10mila fino a 40mila euro per chi deturpa i monumenti. Se ne è parlato ad “Otto e mezzo”, era il tema del giorno, ...