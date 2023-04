Caccia all'orsa JJ4: l'animale aveva già ferito due persone | GUARDA (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono in corso le operazioni di ricerca e cattura dell'orsa JJ4, nota anche come Gaia, responsabile dell'aggressione mortale al runner Andrea Papi, avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi sopra Caldes in Trentino. La conferma è arrivata dai referti delle analisi genetiche ordinate dalla Procura di Trento. Si tratta di un esemplare di 17 anni che, già tre anni fa, attaccò due persone. La Giunta provinciale di Trento ne aveva chiesto l'abbattimento. Il radiocollare dell'orso è scarico. Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono in corso le operazioni di ricerca e cattura dell'JJ4, nota anche come Gaia, responsabile dell'aggressione mortale al runner Andrea Papi, avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi sopra Caldes in Trentino. La conferma è arrivata dai referti delle analisi genetiche ordinate dalla Procura di Trento. Si tratta di un esemplare di 17 anni che, già tre anni fa, attaccò due. La Giunta provinciale di Trento nechiesto l'abbattimento. Il radiocollare dell'orso è scarico.

