Busta paga | aumento di 435 euro mensili | ecco a chi spetta

I lavoratori del settore bancario potrebbero vedere un aumento in Busta paga e una diminuzione dell'orario settimanale di lavoro. I sindacati dei bancari (Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin) hanno avanzato una richiesta per un aumento di stipendio superiore a 435 euro lordi al mese e una riduzione dell'orario di lavoro di 30 minuti al giorno. Attualmente, questa richiesta è solo una proposta in vista del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto alla fine del 2022. I sindacati dei bancari lavorano in vista del rinnovo del contratto collettivo nazionale – ilovetrading.itI sindacati presenteranno la loro richiesta all'Abi, l'Associazione dei bancari, per chiedere un aumento salariale significativo per circa 270mila lavoratori. Nei prossimi giorni, ci saranno diverse ...

