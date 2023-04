Busta di cocaina in diretta prima di Benfica-Inter | il giornalista si infuria | “Fatti vedere in faccia che ti sbattono in galera” – il video

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L’inviato di Sportitalia Tancredi Palmeri su tutte le furie dopo che un uomo ha mostrato alle telecamere una bustina con un contenuto di colore bianco all’no, presumibilmente. Ilcapisce la stupidità del gesto e lo condanna immediatamente: “Mamma mia questo è un imbecille totale. Sei un pirla patentato, te lo devi dire proprio. Non è italiano, questo si deve dire”. Poi, Palmeri prosegue ad inveire contro il presunto “spacciatore”: “incosì tiin. Tagliatelo questo, lo mettiamo sui social e poi lo mandiamo alle forze dell’ordine portoghesi, che male non fa”. In Portogallo lo spaccio diè un reato, mentre il possesso è ...

