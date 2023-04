Busitalia Campania: a Montecorvino Pugliano arriva la “Linea 49” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Busitalia Campania (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), attiva una nuova Linea circolare urbana denominata “Linea 49”. Il servizio prenderà il via da oggi, mercoledì 12 aprile e sarà finanziato dal Comune di Montecorvino Pugliano. Busitalia, Linea 49: a che cosa è finalizzato il servizio? Il servizio è finalizzato a tre obiettivi fondamentali: Agevolare la mobilità all’interno del vasto territorio urbano; a migliorare le connessioni tra le diverse frazioni; a garantire una maggiore flessibilità di spostamento per i residenti. Linea 49-Itinerario Il percorso della nuova Linea 49 partirà da S. Vito e percorrerà il seguente itinerario: Bivio Pratole scuole – Via V. Emanuele – ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023)(società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), attiva una nuovacircolare urbana denominata “49”. Il servizio prenderà il via da oggi, mercoledì 12 aprile e sarà finanziato dal Comune di49: a che cosa è finalizzato il servizio? Il servizio è finalizzato a tre obiettivi fondamentali: Agevolare la mobilità all’interno del vasto territorio urbano; a migliorare le connessioni tra le diverse frazioni; a garantire una maggiore flessibilità di spostamento per i residenti.49-Itinerario Il percorso della nuova49 partirà da S. Vito e percorrerà il seguente itinerario: Bivio Pratole scuole – Via V. Emanuele – ...

