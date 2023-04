Buonguerrieri Fdi | Ok a commissione Covid | è strada per fare chiarezza

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2023 "L'istituzione di unaparlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2 è il primo, importante, passo necessario persu quanto accaduto e per accertare le eventuali responsabilità. L'accordo inAffari Sociali della Camera, con l'adozione del testo base, testimonia non solo che la maggioranza è compatta, ma che coinvolge anche parte dell'opposizione come il Terzo Polo, muovendosi verso l'unica direzione possibile e cioè quella della. Lo meritano i cittadini italiani che hanno pagato un prezzo altissimo, soprattutto in termini di vite umane". Lo afferma il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Nuovo Podcast! 'Polis - Commissione Covid, adottato testo base. L’opposizione abbandona i lavori (di Anna Laura B… - ContiamoNon : RT @vocedelpatriota: Bologna, Buonguerrieri(FdI): fare chiarezza su stupro 15enne - jadis37845 : RT @vocedelpatriota: Bologna, Buonguerrieri(FdI): fare chiarezza su stupro 15enne - giannisassari08 : RT @vocedelpatriota: Bologna, Buonguerrieri(FdI): fare chiarezza su stupro 15enne - MG462gm : RT @vocedelpatriota: Bologna, Buonguerrieri(FdI): fare chiarezza su stupro 15enne -

Il testo base del disegno di legge che la istituisce, presentato dalla relatrice diAlice, è stato approvato in Commissione Affari sociali alla Camera con i soli voti del ...'Siamo sconvolti per la notizia che arriva da Bologna' dice a sua volta Alice, deputata di, stigmatizzando come lo stupro sarebbe avvenuto 'tra le risate degli amici, che nel ...... mi è stata evidenziata da più parti - aggiunge il parlamentare di- Adesso potrebbe essere il ...di essere realizzate da parte del Commissario straordinario nazionale - informa- Il ...

Buonguerrieri (Fdi): "Ok a commissione Covid, è strada per fare ... La7

Lo meritano i cittadini italiani che hanno pagato un prezzo altissimo, soprattutto in termini di vite umane". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri relatrice del ...In una nota anche Fratelli d’Italia Forlì-Cesena esprime il più profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Gabriele, impegnato in politica con la destra ...