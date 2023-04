Bullismo e Cyberbullismo – I consigli dello psicologo a studenti e genitori per affrontare il problema

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Anche se spesso iniziano per scherzo, i fenomeni di bullismo possono far male sul serio a chi li subisce. Solo negli ultimi tre mesi del passato anno scolastico, 1 adolescente su 5 ne è stato vittima. A rilevarlo è l’Osservatorio “Bullismo e”, una rilevazione che ha coinvolto oltre 3.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni nell’ambito di “RispettAMI”, il progetto anti-bullismo ideato da Citroën Italia e coordinato da Skuola.net, che mostra come, nonostante una legge che prevede una serie di azioni per contrastarlo in ambito scolastico, il bullismo non sia stato ancora eradicato. Cosa fare, allora, quando si è vittima di prepotenze e violenze? Lo spiega loe psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, Presidente dell’Associazione Di.Te. (Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e), rivolgendosi ...