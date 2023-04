Bufera su Report | gli avvocati di Roma contro Ranucci “La puntata sulle ‘anomalie’ del 41bis? Denigratoria

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La Camera Penale della Capitale ha deciso di denunciare il giornalista di Rai 3 in seguito all'inchiesta“falle” del carcere duro, chiamando in causa i difensori e le loro condotte Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cclatwe : @reportrai3 Ripartito quel prodotto campano tanto apprezzato ?? -

sui documenti dell'intelligence svelati Una parte dei documenti riporta che funzionari ... ma indicandole come riferite da un 'di intelligence'. Il dipartimento Giustizia americano e il ...Tuttavia per ora la ricetta De Laurentiis pare aver soltanto scatenato una nuovasui social ... che scrisse un rapporto (il Taylor) collegando la violenza degli hooligans all'eccessiva ......i 5 anni trascorsi da presidente del Senato è finita diverse volte nel mirino della critica (con alcune scottanti inchieste che l'hanno vista protagonista condotte dal programma televisivo) ...

L'intervista/Lopalco: «Mie parole su Emiliano pezzo di una vecchia intervista. Le dimissioni Solo per diverge quotidianodipuglia.it

Pier Luigi Lopalco, consigliere regionale ed assessore alla sanità finito al centro della bufera dopo il servizio sulla sanità pugliese andato in onda lunedì scorso a ...il quale finisce nel mirino dell’attenzione dei media per via di una bufera che è abbattuta sulla sua Galleria in queste settimane. Ecco di cosa si tratta. Non è un periodo d’oro per Carlo Cracco, o ...