"Noi vogliamo iqui, non vorrei che andasse in giro l'informazione che noi inon li vogliamo. Io non sono favorevole al numero chiuso. Assolutamente no". Marcosindaco di Genova va controcorrente rispetto ad alcuni sindaci conterranei, come quelli delle Cinque ......targa Oggi a far ripartire l'iter è stata un assessore del municipio Centro Est della lista... È una curiosità per i genovesi e per iche trovano nella città vecchia il fascino della ...Conclude la discussione dell'art.55 il sindaco Marco: "Apprezzo il fatto che si sia voluto ... Genova è "Una città accogliente anche per i"; spesso i primi interlocutori sono proprio i ...

Bucci, turisti sono i benvenuti a Genova, no al numero chiuso - Economia Agenzia ANSA

"Noi vogliamo i turisti qui, non vorrei che andasse in giro l'informazione che noi i turisti non li vogliamo. Io non sono favorevole al numero chiuso. Assolutamente no". (ANSA) ...Marco Bucci: "Certo, è importante che il turismo si adatti e rispetti le persone che vivono i luoghi che si vanno a visitare, ma di questo ne siamo assolutamente consapevoli. Lo sforzo è riuscire a me ...