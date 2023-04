Brasile: Consiglio federale di medicina vieta gli steroidi per uso estetico e sportivo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Consiglio federale di medicina del Brasile ha proibito la prescrizione medica di terapie ormonali con steroidi androgeni e steroidi anabolizzanti a scopo estetico, per guadagnare massa muscolare o per migliorare le prestazioni sportive. La decisione è stata presa a causa della mancanza di prove scientifiche sufficienti a supporto del beneficio e della sicurezza del paziente, secondo quanto riporta Agencia Brasil. Il Consiglio avverte sui potenziali rischi dell’uso di dosi ormonali inadeguate e della possibilità di effetti collaterali dannosi, anche con l’uso di dosi terapeutiche, specialmente in casi di carenza ormonale correttamente non diagnosticata. Si stabilisce quindi che la prescrizione medica delle terapie ormonali è indicata in caso di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildidelha proibito la prescrizione medica di terapie ormonali conandrogeni eanabolizzanti a scopo, per guadagnare massa muscolare o per migliorare le prestazioni sportive. La decisione è stata presa a causa della mancanza di prove scientifiche sufficienti a supporto del beneficio e della sicurezza del paziente, secondo quanto riporta Agencia Brasil. Ilavverte sui potenziali rischi dell’uso di dosi ormonali inadeguate e della possibilità di effetti collaterali dannosi, anche con l’uso di dosi terapeutiche, specialmente in casi di carenza ormonale correttamente non diagnosticata. Si stabilisce quindi che la prescrizione medica delle terapie ormonali è indicata in caso di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Brasile Consiglio federale di medicina vieta gli steroidi per uso estetico e sportivo - magazine_bl : ????????????????Lula crea il primo Consiglio Nazionale per i diritti LGBTQIA+ del Mondo. ???????????????? #lula #brasile… - cecchin1_nadia : RT @PEME971: ????AGGIORNAMENTO Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha respinto una proposta per un'indagine internazionale indipendente sull'… - mereu_giorgio : RT @PEME971: ????AGGIORNAMENTO Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha respinto una proposta per un'indagine internazionale indipendente sull'… - GiancarloPilus1 : RT @PEME971: ????AGGIORNAMENTO Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha respinto una proposta per un'indagine internazionale indipendente sull'… -