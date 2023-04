Brahim Diaz | «Siamo molto felici | ma c’è ancora una partita»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il numero dieci del Milan,, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine di Milan-Napoli di Champions League.vinta dai rossoneri con un gol di Bennacer. “, ma c’èuna. Arriveremo con un risultato positivo, ma non abbiamofinito il lavoro“.sul modulo: “Abbiamo giocato sempre così. Con questo modulo ci troviamo bene. Dobbiamo continuare a lavorare così“.sul suo momento al Milan: “Sono contento e felice, ma sono più felice per la squadra perché ci meritiamo questo. Sono contento di quello che sto facendo, ma c’ètanto da fare“.ha parlato anche del futuro: “Io sono felice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #MilanNapoli La giocata di Diaz vale l'abbonamento a Prime: chiamiamolo Amazon Brahim. - Gazzetta_it : Bonolis: 'All’Inter manca un Brahim Diaz. Il pericolo stasera? L’arbitro' #CoppaItalia #JuveInter - SociosItalia : Il pallone del gol, nelle tue mani. Partecipa sull'app & ottieni i palloni dei gol segnati da Brahim Díaz e Rafa… - PianetaMilan : #MilanNapoli, @Brahim a @PrimeVideoIT: 'Sono felicissimo qui. Tifosi incredibili' - #UCL @ChampionsLeague… - sscalcionapoli1 : Milan, Brahim Diaz a Prime: “Futuro al Real Madrid? Non è il momento di parlarne” -

Abbiamo cercato di metteretra le linee". In chiusura, Stefano Pioli, parla di chi gli sia piaciuto di più e pensa al futuro: "Mi sono piaciuti tutti, abbiamo fatto una partita da ...Commenta per primo Il Milan batte 1 - 0 il Napoli a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Champions League e tra i protagonisti c'è, che avvia l'azione del gol di Bennacer. Il trequartista spagnolo è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: 'Siamo molto felici, ma c'è ancora una partita. Arriveremo con un ...Mario Rui 5 : brutto il buco a centrocampo, uscita irruenta che dà il via alla ripartenza diper l'1 - 0 rossonero (36' s.t. Olivera 6 : ad un passo dal gol del pareggio all'87', bella la ...

Brahim Diaz ha parlato a Prime Video nel post partita di Milan-Napoli: “Abbiamo fatto un lavoro incredibile oggi. Abbiamo fatto molto bene, penso che all’inizio abbiamo faticato un po’ di più ma dopo ..."Il futuro Io sono felice qui". Così Brahim Diaz dopo la vittoria del Milan a San Siro nell'andata dei quarti di Champions contro il Napoli.