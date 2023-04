Boschi punta il dito su Calenda e Richetti: “Problemi aperti da Azione” | GUARDA (Di mercoledì 12 aprile 2023) “In Italia Viva non c'è nessun problema. I Problemi li hanno aperti gli amici di Azione con Calenda e Richetti. Vediamo cosa hanno da dirci ma noi veniamo in modo molto tranquillo. Per noi rimane il progetto del partito unico, che va avanti”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi all'arrivo alla sede di Azione a Roma per la riunione congiunta con Italia Viva sul futuro del Terzo polo. Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) “In Italia Viva non c'è nessun problema. Ili hannogli amici dicon. Vediamo cosa hanno da dirci ma noi veniamo in modo molto tranquillo. Per noi rimane il progetto del partito unico, che va avanti”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elenaall'arrivo alla sede dia Roma per la riunione congiunta con Italia Viva sul futuro del Terzo polo.

